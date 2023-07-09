Manisa'da kuduz alarmı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 67 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların yardımı ile kurtarılan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, "kentte kuduz tehlikesi var mı" soruları, vatandaşları endişeli etti.

Manisa'da kuduz alarmı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Öztürk Polis Merkezi önünden geçen Neşat Balcı'ya (67) sahipsiz köpek saldırdı.

Bacağından yaralanan Balcı, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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