Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı.

Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı! Ölü ve yaralılar var
Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı! Ölü ve yaralılar var
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E.S.'nin kullandığı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir kara yolu Selimiye Mahallesi geçişinde Ç.A. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki sürücü ile eşi Özlem A. ve 4 yaşındaki oğulları Emir Çetin A., yola savruldu.

Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A., kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Emir Çetin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü E.S., gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Manisa # kaza
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