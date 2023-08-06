Marmara Denizi'nde deprem oldu! İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den hissedildi
AFAD'ın verilerine göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirtildi. Deprem 7,7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den hissedildi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da hissedildi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,3 olarak ölçüldü. Depremin yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,6 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremle ilgili bilgileri paylaştı. Kandilli'nin verilerine göre deprem, 3,6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yerin 14.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 6, 2023
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/ntqneQbLCK
06.08.2023, 18:29:00 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 14.1 km#Kandilli