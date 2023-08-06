Marmara Denizi'nde deprem oldu! İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den hissedildi

AFAD'ın verilerine göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirtildi. Deprem 7,7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den hissedildi.

Marmara Denizi'nde deprem oldu! İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den hissedildi
Son Güncelleme:

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da hissedildi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,3 olarak ölçüldü. Depremin yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremle ilgili bilgileri paylaştı. Kandilli'nin verilerine göre deprem, 3,6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yerin  14.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

# istanbul # deprem # marmara
Çok Okunanlar
1 IQ'sunun sınırı yok!
2 Burkina Faso'nun lideri kimdir?
3 Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı!
4 Kaos Planının Adı: 505 mi?
5 Tekrarlayan kabuslar!