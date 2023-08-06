Marmara Denizi'nde deprem oldu! İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den hissedildi

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da hissedildi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,3 olarak ölçüldü. Depremin yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremle ilgili bilgileri paylaştı. Kandilli'nin verilerine göre deprem, 3,6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yerin 14.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.