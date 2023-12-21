Marmara'da Deprem Meydana Geldi!

Kandilli Rasathanesi'nin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre saat 17:03'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Gerçekleşen bu depremin derinliği 7.1 kilometre iken, deprem büyüklüğü 3.3 olarak tespit edildi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin nerede olduğunu da X üzerindeki bağlantı linki ile duyurdu.

Marmara'da Deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı rapora göre gerçekleşen Marmara depremi aşağıdaki konumda meydana gelmiştir.

Kandilli Rasathanesi'nin söz konusu Marmara Denizi'ndeki deprem paylaşımı ise aşağıdadır;