Marmara'da Deprem Meydana Geldi!
Kandilli Rasathanesi X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Kandilli'nin yaptığı açıklamaya göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar...
Kandilli Rasathanesi'nin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre saat 17:03'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Gerçekleşen bu depremin derinliği 7.1 kilometre iken, deprem büyüklüğü 3.3 olarak tespit edildi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin nerede olduğunu da X üzerindeki bağlantı linki ile duyurdu.
Marmara'da Deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı rapora göre gerçekleşen Marmara depremi aşağıdaki konumda meydana gelmiştir.
Kandilli Rasathanesi'nin söz konusu Marmara Denizi'ndeki deprem paylaşımı ise aşağıdadır;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 21, 2023
MARMARA DENIZI https://t.co/2MAv563582
21.12.2023, 17:03:07 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.1 km#Kandilli