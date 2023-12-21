Marmara'da Deprem Meydana Geldi!

Kandilli Rasathanesi X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Kandilli'nin yaptığı açıklamaya göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar...

Marmara'da Deprem Meydana Geldi!
Marmara'da Deprem Meydana Geldi!
Son Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi'nin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre saat 17:03'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Gerçekleşen bu depremin derinliği 7.1 kilometre iken, deprem büyüklüğü 3.3 olarak tespit edildi. Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin nerede olduğunu da X üzerindeki bağlantı linki ile duyurdu.

Marmara'da Deprem!

Marmara deprem

Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı rapora göre gerçekleşen Marmara depremi aşağıdaki konumda meydana gelmiştir.

Kandilli Rasathanesi'nin söz konusu Marmara Denizi'ndeki deprem paylaşımı ise aşağıdadır;

Orada 6,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu!Orada 6,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu!Dünya
# deprem # marmara # kandilli
Çok Okunanlar
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri?
En Yüksek Faize Sahip Ülkeler Hangileri?
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankasının Faiz Kararı Ortalığı Karıştırdı!
Merkez Bankasının Faiz Kararı Ortalığı Karıştırdı!
Öne Çıkanlar Şehit annesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "HDP bez parçaları altında..." Şehit annesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "HDP bez parçaları altında..." Ev Yapımı Churros Tarifi! Ev Yapımı Churros Tarifi!