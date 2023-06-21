Marmaris'te orman yangını! Yangın ekipler tarafından söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını başladı. Sarp arazide çıkan ve karadan ulaşımın olmadığı noktadaki orman yangınının sebebi henüz bilinmiyor.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisindeki orman yangınına ekipler müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale etti.

Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yatı.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.