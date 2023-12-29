Mavi Bültenle Aranan DEAŞ Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı

Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. Irak uyruklu şahıs kent merkezinde gözaltına alındı.

Mavi Bültenle Aranan DEAŞ Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı

Polis ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Kırıkkale'deki operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Ekipler, örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T.'yi kent merkezinde yakaladı.

Şahsın, Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlendi.

A.A.T, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Eylem Hazırlığındaki DEAŞ'lılar Yakalandı!Eylem Hazırlığındaki DEAŞ'lılar Yakalandı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kırıkkale # deaş # operasyon
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