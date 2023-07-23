Meriç Nehri'nde 2 metrelik dev balık yakalandı!

Edirne Meriç Nehri'nde bir balıkçı tarafından yaklaşık 2 metrelik dev bir yayın balığı yakalandı..

Meriç Nehri'nde 2 metrelik dev balık yakalandı!
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İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan balıkçı Veysel Irmak'ın Meriç Nehri'ne attığı ağına büyük boy sazan takıldı.

Irmak, nasipli bir av geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Genelde davul ağ yöntemiyle balık tuttuğunu ifade eden Irmak, "Şanslı günümüzdeydik. Davulumuza boyumuzca yayın balığı düştü. 30 kilogram olan yayın balığının boyu 2 metreye yakın. Uzun zamandır böyle balık düşmemişti" dedi.

Irmak, balığı, Edirne dışındaki bir kentteki müşterisine sattığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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