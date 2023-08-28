Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu! 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına dron desteğinde operasyon düzenledi.

30 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.