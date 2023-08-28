Van’da gümrük kaçakçılığı! 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında yasal işlem

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van’da gümrük kaçakçılığı! 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında yasal işlem
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

11 OLAY BÜNYESİNDE 17 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 878 litre akaryakıt, 12.5 litre alkol, 86 adet cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, bin 575 paket sigara, 159 adet elektronik sigara, 1 kilo 817 gram safran, 353 adet cinsel içerikli malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Van’da gümrük kaçakçılığı! 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında yasal işlem - Resim : 1

Van’da gümrük kaçakçılığı! 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında yasal işlem - Resim : 2

Van’da gümrük kaçakçılığı! 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında yasal işlem - Resim : 3

Van’da gümrük kaçakçılığı! 11 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında yasal işlem - Resim : 4

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# kaçakçılık # van # gümrük kaçağı # emniyet müdürlüğü
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