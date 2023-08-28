Van'da terör operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet istihbarat ve TEM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 6 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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PKK/KCK ÜYESİ 6 KİŞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Van'da terör operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı - Resim : 2

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 21-27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 6 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler, hakkında işlem başlatıldı.

# pkk # Van Emniyet Müdürlüğü # şüpheli
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