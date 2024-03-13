Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mersin'in Mezitli ve Erdemli ilçelerinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Operasyonların detaylarıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Mezitli ve Erdemli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıklarını tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Mezitli ve Erdemli'de, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 kilo 87 gram esrar, 1 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu, 122 uyuşturucu hap, tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 9 bin 400 lira, 105 dolar ve 100 bin İran riyali ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.