Meteoroloji Uyardı! Şiddetli Fırtına Nedeniyle Vapur Seferlerini İptal!

Marmara Deniz'inde yaşanan şiddetli fırtına vapur seferlerini olumsuz etkiledi. Vatandaşların mağdur olmaması için Belediye iptalleri önceden duyurdu.

Meteoroloji Uyardı! Şiddetli Fırtına Nedeniyle Vapur Seferlerini İptal!
Şiddetli Fırtına Vapur Seferlerini İptal Ettirdi!
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Kocaeli'de vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak tüm deniz ulaşım seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan belediye ekipleri, kentte geçen hafta yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Vapur seferleri iptal

Şiddetli Fırtına Vapur Seferlerini İptal Ettirdi!

Hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırılan ağaç dallarını, deniz kenarlarına vuran çöpleri temizledi.

Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kentte genelinde bugün ve yarın fırtına etkili olması bekleniyor.

# vapur seferleri iptal
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