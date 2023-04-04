Meteoroloji'den Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Silifke-Mersin kıyı kesimlerinde ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu AjansıBaşsavcılıktan Sinan Ateş cinayeti açıklaması 11 ilde eş zamanlı operasyon Karaman'da feci kaza Meteoroloji'den peş peşe uyarılar