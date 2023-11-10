Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Denizlerde Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde etkili olması beklenen fırtına öncesi uyarılarda bulundu. Fırtınanın 11 Kasım Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve kuzey Ege denizlerinde etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Denizlerde Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, 11 Kasım Cumartesi günü denizlerde şiddetli fırtınanın beklendiği ifade edildi.

Fırtına Pazar Sabah Saatlerine Kadar Sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Marmara'da ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Meteoroloji'den O İllere Fırtına Uyarısı!Meteoroloji'den O İllere Fırtına Uyarısı!Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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