Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! İstanbul da dahil 6 şehre uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı'nın 2. gününde görülecek hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için yarından itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Buna göre, yarın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.