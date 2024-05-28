Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa: "Yunan General hedef şaşırtmaya çalışıyor"

Uzun yıllar Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliğinde Askeri Ataşe olarak çalışan ve Yunanistan Hava Kuvvetlerinden emekli olan Korgeneral Lazaros Kambouridis, paron.gr sitesi için Türk Hava Kuvvetlerinin stratejisine mercek tuttuğu bir makale kaleme aldı.



Makalede İncirlik’teki “10. Tanker Üssü”nün “10. Ana Jet Üssü”ne çevrildiğini hatırlatan Yunan general, bunun bir strateji değişikliğine işaret ettiğini söyledi.

Yunan general, strateji değişikliğinin esas sebebinin İsrail'in Türkiye'ye yönelik bir numaralı tehdit tanımlamasından kaynaklı olduğunu belirtti. Yunan Komutan, Türkiye'nin İsraril'i KC-135'lerle vurabileceğini de iddia etti.

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, yunan generalin analizlerini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İsrail'in de Türkiye için tehdit olduğunu belirten Sefa, esas tehdidin Amerika ve onun şımarttığı Yunanistan olduğunu aktardı.

Yunan Komutanının açıklamalarını hedef şaşırtmak amacıyla yaptığını belirten Sefa, Türkiye'nin Yunanistan'la yumuşuma adı altında tavizler verdiğini söyledi.

Yumuşamanın tek taraflı olamayacağını söyleyen Sefa, İktidarın bu politikasının en çok Türkiye'ye zarar verdiğini belirtti.



