Van’da DEM Partili belediyeler işçi kıyımına devam ediyor!

Van’da DEM Partili belediyeler işçi atmaya devam ediyor. Atılan işçi sayısı 800'ü geçti.. İşçiler İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda ekmek mücadelesini sürdürüyor.

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PKK terör örgütünün uzantısı DEM Parti, Van’da kazandığı belediyelerde işçi atmayı sürdürüyor. İlçelerle birlikte atılan işçi sayısı 8 yüzü geçti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van’daki belediyelerde örgütlü.. Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz İpekyolu belediyesi önünde kurdukları eylem çadırında konuştu.

Atılan işçilerden Mehmet Emin Altaş da eylem çadırından seslenerek evinde 5 tane öğrencisi olduğunu anlattı.

Van Büyükşehir Belediyesince işten atılan Songül İmren de işine dönmek istediğini bunun için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti..

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# işçi # DEM Parti # işten çıkarma
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