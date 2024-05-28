Van’da DEM Partili belediyeler işçi kıyımına devam ediyor!
Van’da DEM Partili belediyeler işçi atmaya devam ediyor. Atılan işçi sayısı 800'ü geçti.. İşçiler İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda ekmek mücadelesini sürdürüyor.
PKK terör örgütünün uzantısı DEM Parti, Van’da kazandığı belediyelerde işçi atmayı sürdürüyor. İlçelerle birlikte atılan işçi sayısı 8 yüzü geçti.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van’daki belediyelerde örgütlü.. Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz İpekyolu belediyesi önünde kurdukları eylem çadırında konuştu.
Atılan işçilerden Mehmet Emin Altaş da eylem çadırından seslenerek evinde 5 tane öğrencisi olduğunu anlattı.
Van Büyükşehir Belediyesince işten atılan Songül İmren de işine dönmek istediğini bunun için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti..
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