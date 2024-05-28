Van’da DEM Partili belediyeler işçi kıyımına devam ediyor!

PKK terör örgütünün uzantısı DEM Parti, Van’da kazandığı belediyelerde işçi atmayı sürdürüyor. İlçelerle birlikte atılan işçi sayısı 8 yüzü geçti.



Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van’daki belediyelerde örgütlü.. Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz İpekyolu belediyesi önünde kurdukları eylem çadırında konuştu.



Atılan işçilerden Mehmet Emin Altaş da eylem çadırından seslenerek evinde 5 tane öğrencisi olduğunu anlattı.



Van Büyükşehir Belediyesince işten atılan Songül İmren de işine dönmek istediğini bunun için mücadelesini sürdüreceğini ifade etti..



