Türkiye'de gerçek haberciliğin merkezi Ulusal Kanal'ın Digiturk çağrısı sürüyor

Türkiye'nin halkçı, devrimci sesi, gerçek haberciliğin merkezi Ulusal Kanal'ın Digiturk çağrısı sürüyor. Hedefi 5 milyon TL olan çağrıya Ulusal Kanal kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de katıldı.

İlsever "Milyonlarca vatandaşın Ulusal Kanal'dan mahrum kalmasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Yücel ise "Ulusal Kanal mücadelenin televizyonudur" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanal'ın Digitürk borcu için yaptığı çağrıya destekler sürüyor. 1.5 milyon öncelikli, toplam 5 milyon TL hedefli çağrıya Ulusal Kanal'ın kurucu genel yayın yönetmeni Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ferit İlsever de omuz verdi.

İlsever, herkesi çevreleriyle birlikte harekete geçmeye ve Ulusal Kanal'a sahip çıkmaya davet etti.

"ÖNDEN UYARICI SİSTEM ULUSAL KANAL"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise Ulusal Kanal'ın bir mücadele televizyonu olduğu söyledi, "Ulusal Kanal önden uyarıcı sistemidir" dedi.

Yücel, "bizi izleyenleri hakikate pay vermeye davet ediyoruz" dedi.