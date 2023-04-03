Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın, rüzgarın, Trakya, Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EGE VE TRAKYA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Marmara ve Ege Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde (Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde ise kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.