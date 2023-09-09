Meteorolojiden uyarı! O bölgelerde gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneybatı Ege, Güneybatı ve Doğu Akdeniz'in kıyı bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden uyarı! O bölgelerde gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güneybatı Ege bölgesinde yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Denizli il genelinde, akşam saatlerinden sonra da Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Yağışların bu akşam saat 22.00'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı! O bölgelerde gürültülü sağanak yağış uyarısı - Resim : 1

- Güneybatı kesimleri

Güneybatı kesimlerinde ise gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısı, Denizli'nin güneyi ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

- Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri

Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gece yarısı etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların da yarın sabah saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların, Mersin'in doğu kıyıları, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.

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