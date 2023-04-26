Muğla Datça'da deprem - 26 Nisan 2023

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla Datça'da deprem - 26 Nisan 2023

Deprem, saat 23.00'da Ege Denizi'nde meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki deprem 5 şiddetinde gerçekleşti.

Yerin 54,16 kilometre derinliğindeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: TRT Haber

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