Muğla Datça'da deprem - 26 Nisan 2023
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, saat 23.00'da Ege Denizi'nde meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki deprem 5 şiddetinde gerçekleşti.
Yerin 54,16 kilometre derinliğindeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: TRT Haber
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