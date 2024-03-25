Muğla'da çöp kamyonu devrildi! Şoför hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde çöp kamyonu devrildi. Kaza sonrası kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'da çöp kamyonu devrildi! Şoför hayatını kaybetti
Muğla'da çöp kamyonu devrildi! Şoför hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam
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Süleyman Gökçe'nin kullandığı Milas Belediyesi'ne ait 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu, Milas-Bodrum karayolu Baharlı Kavşağı mevkisinde çelik bariyeri aşarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Gökçe'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde fenalık geçiren Gökçe'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe'nin cenazesi morga kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Muğla # çöp kamyonu # kaza
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