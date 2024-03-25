Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede beklenen yağışların yarın (Salı) ilk saatlerinden itibaren Şırnak’ın doğusu Uludere, Beytüşşebap ve Siirt’in doğusunda Pervari kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Diyarbakır’ın kuzeydoğusu Kulp, Lice, Batman’ın kuzeyinde Kozluk, Sason karla karışık yağmur, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri ile Batman’ın güneyi merkez, Gercüş, Beşiri, Hasankeyf, Şırnak’ın batısı merkez, Güçlükonak, Cizre, Silopi, İdil ve Siirt’in batısında merkez, Tilo, Eruh, Şirvan, Baykan, Kurtalan kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu ifadelerine yer verildi.

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# meteoroloji # istanbul hava durumu
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