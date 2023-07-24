Muğla'da orman yangını! Ekiplerin yangını kontrol altına aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Milas'taki Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın yetkililere ihbar edilidi.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangına 21 arazöz, 9 su tankeri, 6 uçak, 6 helikopter, 3 dozer, 7 yer ekibi ve jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, etkin ve hızlı bir müdahaleyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Tavlı, karadan ve havadan cansiparane mücadele veren, başta ormanın kahramanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye teşkilatı ile yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.