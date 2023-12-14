Muş'ta 79 Yaşında Kadına Köpek Saldırdı

Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı. 79 yaşındaki Medine Kızıltaş çevredekilerin yardımı sayesinde kurtuldu.

Muş'ta 79 Yaşında Kadına Köpek Saldırdı


Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı, bacaklarından ve ellerinden yaralandı.

Olay Muş'un Varto ilçesinde yaşandı. Yukarıalagöz Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş'a 12 Aralık'ta yolda yürüdüğü sırada köpekler saldırdı.

Ellerinden ve bacağından yaralanan kadını gören yakınları ve mahalle sakinleri, köpekleri taşlarla uzaklaştırarak Kızıltaş'ı hastaneye ulaştırdı.

Yaraları sarılan ve kontrolleri yapılan Kızıltaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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