Muş'ta 79 Yaşında Kadına Köpek Saldırdı



Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı, bacaklarından ve ellerinden yaralandı.



Olay Muş'un Varto ilçesinde yaşandı. Yukarıalagöz Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş'a 12 Aralık'ta yolda yürüdüğü sırada köpekler saldırdı.



Ellerinden ve bacağından yaralanan kadını gören yakınları ve mahalle sakinleri, köpekleri taşlarla uzaklaştırarak Kızıltaş'ı hastaneye ulaştırdı.



Yaraları sarılan ve kontrolleri yapılan Kızıltaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.



