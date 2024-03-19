Narkotik operasyonu : 16 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 16 kişi yakalandı.

Narkotik operasyonu : 16 kişi yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS verileri doğrultusunda narkotik uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte 16 kişi yakalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun # narkotik # gözaltı
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