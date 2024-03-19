Narkotik operasyonu : 16 kişi yakalandı
Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 16 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS verileri doğrultusunda narkotik uygulaması düzenledi.
Yapılan aramalarda 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Uyuşturucu suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte 16 kişi yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı