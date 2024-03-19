Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Yaşlı nüfusun...

Cumhuriyet tarihinde bu oran bir ilk oldu. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre Türkiye de o listeye girdi. İşte detaylar...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Yaşlı nüfusun...
Editör: Yağmur Biçen

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verileri açıklandı. Nüfusun 8 milyarı  hızla yaşlanırken, Avrupa yüzde 19 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip kıta durumunda.

2023 sonu itibarıyla nüfusu 85 milyonu geçen Türkiye, dünyayla paralel olarak yaşlanmaya devam ediyor.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyon 722 bin 806 olurken, bu rakamla yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 10'u geçmesiyle Türkiye, BM kriterlerine göre "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsünde yer almaya başladı.

Nüfus artış hızı gerileyen ve nüfusu hızla yaşlanan Türkiye'de nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3 ve 2060'ta ise yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor.

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# yaşlılık # nüfus # türkiye
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