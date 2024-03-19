PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

MİT, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda Bilen’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
Editör: Yağmur Biçen
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ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ SEÇİYORDU

Rojda Bilen, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olan kişiydi. MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla Bilen’in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bilen’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

ROJDA BİLEN KİMDİR?

1988’de İsviçre’nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı.

Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranırlık kaydı bulunuyordu. Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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