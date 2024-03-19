Konya'da durağa giren otomobil can aldı!

Konya'da kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'da durağa giren otomobil can aldı!
Editör: Yağmur Biçen
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Konya'da kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bekir T. idaresindeki otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı. Kazada durakta bekleyen 4 kişi öldü, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # trafik kazası
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