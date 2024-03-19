Bir linke tıkladı 33 bin lira dolandırıldı!

Olay, İstanbul Sultançiftliği'nde yaşayan 40 yaşındaki Nurcan İbili'nin başına geldi. Geçtiğimiz Pazar günü sosyal medyada 11 bin lira fiyatlı koltuk takımı ilanı gördü. Uygun fiyata satılık olarak gösterilen 11 bin liranın içinde koltuk takımı, TV ünitesi, orta sehpa, perde, masa, sandalyeler ve konsol vardı.

Satıcıya ulaşan İbili fiyatın neden bu kadar ucuz olduğunu sordu: 'Ben emlakçıyım, ev sahibim yurtdışında yaşıyor. Eşyalarını satmamı istedi. O yüzden ucuza satıyorum' cevabını aldı. Ardından link üzerinden alışveriş sitesine yönlendirildi ve siparişi verdi. İlk olarak 11 bin lira havale yapan İbili, satıcının paranın gelmediğini hata olduğunu söylemesinin ardından şüphelenmeden iki kez daha 11 bin lira havale yaptı. Toplam 33 bin lira gönderen İbili dolandırıldığını anlayınca, şikayette bulundu.

Nurcan İbili olayı, "Sosyal medya üzerinde bir reklam gördüm. İlanda sıfıra yakın koltuk takımı vardı. O linke tıkladığım zaman beni Whatsapp üzerinden başka bir linke yönlendirdi. Oradan iletişime geçtim, 'Bu ürün hala satılık mı' diyerek mesaj gönderdim. Onlar da bana ürünlerin sıfır ayarında olduğunu ve hala satılık olduğunu söylediler. Bana güvenli internet alışverişi yapabileceğim online bir siteye yönelmemi ve orada param güvende uygulamasıyla alışverişimi yapmamı söylediler. Benim de böyle bir bilgim olmadığı için inandım. Siparişimi verdim. Orada bir IBAN numarası vardı, oraya 11 bin TL havale yaptım. Dekontu da satıcıya gönderdim. Sonra beni bir numara aradı. Online internet alışverişi yapılan siteden aradığını söylediler. Arayan kişi bana, 'Siparişiniz verilmemiş, hata var. Paranız iadeye düşmüş, 3 iş günü içerisinde hesabınıza iade edilecek' dedi. Sonra ikinci defa havale yapmamı istedi. İkinci kez havale yaptığımda da yine hata olduğunu ve paranın iadeye düştüğünü belirtti. Üçüncü defa benden 11 bin TL göndermemi istedi. Ben de 3 defa olarak 11 bin TL gönderdim. Üçüncü sefer de açıklama kısmına ilan numarasını yazdım. Gerekli şartları yaptığım halde yine olmadığını söylediler. Bu sefer şüphelendim. Benden dördüncü kez de havale yapmamı istediler, bir daha havale yapmadım. 3 iş günü sonra para iadesi hesabıma gelmeyince ben o internet sitesini aradım. İlan numaramı söyleyip, alışveriş yaptığımı dile getirdim. Bana böyle bir ilan ve satış olmadığını ve dolandırıldığımı söylediler. O şekilde dolandırıldığımı anladım. Direkt olarak bankamı aradım, durumu anlattım. Onlar da bana karakola şikayette bulunmam gerektiğini söylediler. İnşallah çabuk yakalanırlar" ifadeleriyle anlattı.