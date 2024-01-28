Nevşehir'de feci trafik kazası

Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kayseri-Nevşehir kara yolu Avanos ilçesi girişi oldu.

Seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 42 GB 527 plakalı otomobil, Avanos ilçesi girişinde refüje çarparak devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.