O ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor

Karadeniz'de denize yoğun olarak girilen bölgelerden olan Sakarya'nın Karasu, eKocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları etkisini sürdürüyor.

9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olduğu bölgelerde kaymakamlıklar tarafından vatandaşları ilgilendiren yeni bir karar alındı.

Buna göre, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.