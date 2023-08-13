O ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor
Denize girişlerin yoğun olduğu Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor. Bu kapsamda söz konusu ilçelerde denize girmek yasaklandı.
Karadeniz'de denize yoğun olarak girilen bölgelerden olan Sakarya'nın Karasu, eKocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları etkisini sürdürüyor.
9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olduğu bölgelerde kaymakamlıklar tarafından vatandaşları ilgilendiren yeni bir karar alındı.
Buna göre, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı