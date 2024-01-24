O illerde yaşayanlara uyarı! Deprem olabilir...

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan iki büyük yıkıcı depremin acı hatırası hâlâ hafızalardaki yerini koruyorken, son zamanlarda Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yaşanan depremler vatandaşları endişelendiriyor.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, fay hattı üzerindeki dört ile dikkat çekti.

'STRES YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA'

Özellikle Doğu Anadolu fayında yüklenmiş iken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık beklediklerini ifade eden Dölek, “Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orda depo edilmiş, biriktirilmiş faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremde şüphesiz meydana getirecektir. Burada Muş için dikkat çeken özelliklerden bir tanesi özellikle Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda." diye konuştu.

Dölek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu.

4 İL İÇİN UYARDI

Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek lazım.

Ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi, çok katlı binaların önüne geçilmesi, doğru zeminde doğru bina inşa edilmesine özen gösterilmesi gerekir. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin bize öğrettiği en önemli şey öncesinde söylenen ‘deprem öldürmez bina öldürür’ sözüne doğru zeminde doğru bina inşa ederseniz deprem tehlike olmakta uzak doğal süreci içerisi gerçekleşen sadece bir sismik aktivite olarak kalır.