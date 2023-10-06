Önce Kavga Etti Sonra Öldürdü! Babasının Katili Oldu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevinden izinli çıkan N.A., oğlu U.A. ile aralarında çıkan tartışma sonucu oğlu tarafından vuruldu.

Önce Kavga Etti Sonra Öldürdü! Babasının Katili Oldu!

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden baba N.A., evde yapılan adli incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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