Önce Kavga Etti Sonra Öldürdü! Babasının Katili Oldu!

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden baba N.A., evde yapılan adli incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.