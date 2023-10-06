Pençe-Kilit Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, 30 Eylül tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kahraman Mehmetçik,, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Parlak için taziye mesajı yayınladı. Bakan Yaşar Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, 30 Eylül tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kahraman Mehmetçik,, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Parlak için taziye mesajı yayınladı. Bakan Yaşar Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi: - Kahraman silah arkadaşımız 5 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına; Allah'tan rahmet kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.