Yaralı Polis Memuru Şehit Oldu! Suriye'de Taciz Atışında Yaralanmıştı

Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanmıştı.

Yaralandıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Hüseyin Şimşek'ten acı haber geldi.

Gaziantep Valiliğinden Hüseyin Şimşek ile ilgili açıklama geldi. İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve teröristlerin taciz atşı sonrası yaralanan Hüseyin Şimşek'in kurtarılamayarak şehir olduğu bildirildi.