Ordu'da mayın paniği

Ordu’nun Altınordu ilçesinde vatandaşlar, suda bir cisim görünce mayın endişesi yaşandı. Cisim, özel giysili bomba imha görevlisi tarafından kıyıya çekilerek, incelemeye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir cisim olduğunu fark etti. Mayın endişesi yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine konu hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek geniş çaplı önlem alındı. Olay yerine çağırılan bomba imha görevlisi akıntıyla birlikte kayalıklara vuran cismin yanına giderek incelemede bulundu. İncelemenin ardından cisim iple karaya çıkartıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.