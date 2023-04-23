Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Osmangazi Köprüsü'nün söz konusu mega projelerden olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde, 22 Nisan'da, 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığına dikkati çekerek, köprü ile ulaşımın nefes aldığını ve rahatladığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: