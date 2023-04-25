Otomobilleriyle düştükleri Munzur Çayı’nda kayboldular

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'na kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları dron ve botlarla aralıksız devam ediyor.

Otomobilleriyle düştükleri Munzur Çayı’nda kayboldular
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Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.

Otomobilleriyle düştükleri Munzur Çayı’nda kayboldular - Resim : 1

Yürütülen çalışmalarda, kayıp kişileri bulmak için dron, bot ve row (su altı görüntüleme cihazı) kullanılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanının yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında su yüzeyinde ve kıyı şeritlerinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Otomobilleriyle düştükleri Munzur Çayı’nda kayboldular - Resim : 2

Bölgedeki çalışmalara jandarma, UMKE, Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet ekipleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD gönüllülerinin aralarında bulunduğu 1073 kişi katılıyor.

Yaklaşık beş gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp 3 gence dair henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Otomobilleriyle düştükleri Munzur Çayı’nda kayboldular - Resim : 3

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüştü. Sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Otomobilleriyle düştükleri Munzur Çayı’nda kayboldular - Resim : 4

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