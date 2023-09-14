Otoyolda saman yüklü tır yandı: trafik durma noktasına geldi

Otoyolda saman yüklü tır yandı, trafik durma noktasına geldi. "TAG" otoyolunda zaman yüklü tırın alev alması ile ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoyolda saman yüklü tır yandı: trafik durma noktasına geldi
Otoyolda saman yüklü tır yandı, trafik durma noktasına geldi
Editör: Süleyman Daban

Adana’da otoyolda saman yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yolda trafik durma noktasına geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolun Ceyhan gişelerine doğru saman yüklü bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi araçta çıkan yangını tamamen söndürdü. Tır kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle otoyolda trafik adeta durma noktasına geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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