Özel yetiştirildiler! 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Malatya'da yetiştirilen 600 kınalı keklik, Siirt'te doğaya bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Malatya Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen kınalı keklikler Siirt'e getirildi.

BOTAN VADİSİ MİLLİ PARKINA SALINDILAR

Açıklamada, kekliklerin insanlar ve diğer canlılar için tehlike oluşturan çekirge, kene gibi hayvanların artışının kontrol altına alınmasına ilişkin sürdürülen biyolojik mücadelede önemli rol oynadığı kaydedildi.