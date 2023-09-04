Parkın ortasında silahla çatıştılar!

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Batman kent merkezinde bulunan Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İki grup parkın ortasında silahla çatıştı.

Parkın ortasında silahla çatıştılar!
Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Editör: Süleyman Daban
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Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Batman kent merkezinde bulunan Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis yaşanan silahlı kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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