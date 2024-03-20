PKK'lı terörist Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışırken yakalandı!

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod adlı Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekat Bölge'sine sızmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

PKK'lı terörist Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışırken yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın teknik desteği ile terörist Kılıç’ın ZDHA’nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist Kılıç’ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi.

PKK/KCK-PYD/YPG’li Kılıç’ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.

​Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK’nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu’na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı.

Binanın yıkımına başlarken biri içeriden el salladı! Faciadan son anda dönüldü!Binanın yıkımına başlarken biri içeriden el salladı! Faciadan son anda dönüldü!Yurt
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