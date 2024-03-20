Binanın yıkımına başlarken biri içeriden el salladı! Faciadan son anda dönüldü!

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde 24 Nisan 2023 günü i4 katlı binanın giriş katındaki sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay (38), binadan düşen beton parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu üzücü olayın ardından Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğu tespit edildi. Alınan karot ve beton örneklerinden deniz kumu ile yapıldığı tespit edilen binanın çürük olduğu ve demirlerinde korozyon olduğu belirlendi. Kirişlerinden birinde kesik olduğu tespit edilen binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ancak binanın giriş katında bulunan sağlık merkezi yetkililerinin itirazları ve açtığı davalar nedeniyle tahliye ve yıkım gecikti.

Bina, geçen yılın sonunda önemli ölçüde boşaltıldı. Buradaki sağlık merkezi de ilçedeki başka bir mahalleye taşındı. Evsizlerin barınağı haline gelen binada, geçtiğimiz hafta yangın çıkmıştı.

EL SALLAMASAYDI ÖLECEKTİ

Yapılan son kontrollerin ardından 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde getirilen iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yıkım sırasında binanın 4'üncü katındaki pencereden bağıran kişinin uyarısıyla çalışma durduruldu. Bir görevli, "Sabah baktık, kimse yoktu. Şimdi o fırsatla içeri girmiş" dedi. Yıkım çalışması sırasında binada uyuduğu öğrenilen evsiz kişi, sırtında çantasıyla dışarıya çıktı. Evsiz kişi, ekiplerin "Binada başka kimse var mı?" sorusuna "Ne bileyim abi ben" diye cevap verdikten sonra uzaklaştı. Ekipler, evsiz kişinin binadan ayrılmasıyla yıkımı kaldıkları yerden devam etti.