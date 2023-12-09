Polis Akademisinde Mezuniyet Heyecanı

Erzurum'da Polis Meslek Eğitim Merkezi 29’uncu mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genç polislerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.



Göreve başladığı günden itibaren düzenlenen operasyonlar ile adından sıklıkla söz ettiren Yerlikaya, "Sizler, İçişleri Bakanlığı ailesinin birer ferdisiniz artık" dedi.

Yerlikaya, mezun polislerin milli bilinç ve vazife şuuruyla cennet vatanın dört bir köşesinde görev yapacaklarını vurguladı.