Riskli binayı yıkarken yan binaya da girdiler!

İddiaya göre; özel bir şirketin, kepçe kullanarak gerçekleştirdiği yıkım sırasında, yıkımı yapılan binanın bitişiğinde bulunan apartmanın duvarları da zarar gördü. Beş katlı apartmanın 3’ncü katında bulunan evin mutfak duvarının bir kısmı kepçenin müdahalesiyle yıkıldı.

Apartmanın diğer balkon duvarları da yıkım sonrasında açıkta kaldı. Yaşananları gören çevredeki esnaf, evin sahibi Banu Cihangir’e ulaşarak durumu haber verdi. Ev sahibi Banu Cihangir, dört kişilik ailesiyle yaşadığı evine girdiğinde mutfak ve balkonunun darmadağın halde olduğunu, duvarda yaklaşık bir buçuk metrelik bir delik açıldığını gördü.

Ev sahibinin şirket yetkilileriyle zararın karşılanması konusunda iletişime geçmesiyle akşam saatlerinde ara verilen yıkım çalışmaları sonrasında, zarar gören ev bir gün boyunca mutfak duvarı yıkılı halde bırakılırken, ertesi gün yıkılan noktanın bir bölümüne tuğla ile duvar örüldü. Bir bölümü ise açık bırakıldı. Duruma isyan eden Cihangir, mutfak eşyaları, duvar ve balkonundaki zararın yıkımı yapan şirket tarafından karşılanmasını talep etti.

Apartmanın birçok noktasında çatlak oluştuğu, yıkım çalışmalarının ise hala devam ettiği görüldü.