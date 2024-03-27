İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasından 10 kişi yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasından 10 kişi yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu yapılan operasyonu açıkladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, eylem amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri ve terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerine devam ettikleri de belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Korkunç cinayet: Abisinin boğazını kesti!Korkunç cinayet: Abisinin boğazını kesti!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör örgütü pkk # istanbul # yakalandı
Çok Okunanlar
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Doğu Perinçek Numan Kurtulmuş'u istifaya çağırdı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!
26 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
26 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Korkunç cinayet: Abisinin boğazını kesti!
Korkunç cinayet: Abisinin boğazını kesti!
Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi!
Geçinemeyen emekli iktidarın seçim vaatlerini değerlendirdi!
Öne Çıkanlar Vatan Partisi Adayları seçmenle buluştu | ULUSAL HABER Vatan Partisi Adayları seçmenle buluştu | ULUSAL HABER Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı... Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...