İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasından 10 kişi yakalandı!
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu yapılan operasyonu açıkladı.
Yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin, eylem amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri ve terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerine devam ettikleri de belirlendi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı