Rus Ressamdan "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" Sergisi

Rus ressam Alexander Samsonov, büyük bir bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" resim ve eskiz sergisi açtı.

Rus Ressamdan "Kurtuluştan Kuruluşa 100 Yıllık Cumhuriyet" Sergisi
Son Güncelleme:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından organize edilen sergi, Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ATSO Başkanı Ali Bahar, açılışta yaptığı konuşmada, evrensel şehir Antalya'yı kültür ve sanatla tanıtmak istediklerini belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılında özel bir sergiyi Antalya'ya taşıdıklarını ifade eden Bahar, sergide çok değerli eserlerin bulunduğunu kaydetti.

Samsonov da eserlerini Antalyalılarla buluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Sergi, 29 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

# 29 ekim # cumhuriyet # rusya
Çok Okunanlar
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler!
Antibiyotik İlacı Çöpe Attıran Besinler!
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Öne Çıkanlar "FETÖ Yurt Dışından Dalgalanma Yaratmaya Çalışıyor!" | "O Film Subliminal Mesaj İçeriyor!" "FETÖ Yurt Dışından Dalgalanma Yaratmaya Çalışıyor!" | "O Film Subliminal Mesaj İçeriyor!" Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Manchester United'da Anthony Gelişmesi!