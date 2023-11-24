Sabiha Gökçen'de O Seferler İptal Edildi

İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Sabiha Gökçen'de O Seferler İptal Edildi
Sabiha Gökçen'de O Seferler İptal Edildi
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.​​​​​​​
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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