Samsun ve Amasya'da sel can aldı

Samsun’da 5 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı. Amasya’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı.

Su baskınları, heyelanlar, taşkınlar, devrilen ağaçlar, kapanan yollar, su altında kalan caddeler ve dahası… Şiddetli yağışlar, sele dönüşüp can aldı.

Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı. Kastamonu, Sinop ve Samsun şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Samsun’da bir kişi hayatını kaybetti, Amasya’da sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya'da merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, otomobille sel sularına kapıldı. Serkan Ş, kendi olanaklarıyla araçtan kurtuldu, diğer iki vatandaş araçla birlikte kayboldu.

Ekipler tarafından arama çalışması yapıldı. Su altı arama kurtarma ekipleri, Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu. Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde 65 yaşındaki Şükrü Köksal, hayvanlarını geçirdiği dere yatağında dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Hayatını kaybeden Köksal’ın cenazesi mahalle camisine getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından da toprağa verildi.

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oldu. İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Şiddetli yağış, İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Yükselen sel suları dere içinde ve çay kenarından geçen kara yolunda hasara yol açtı.

İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

Bozkurt ilçesi de şiddetli yağışa teslim oldu. İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı. Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı. Bazı binalarda su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Samsun'un Ladik ve Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Samsun’un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. 5 araçta büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Vatandaşlar duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyarıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı.

Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.